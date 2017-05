Skomponuj swoje musli - 7 urodziny serwisu MojeMusli.pl

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia i rozkwita na nowo. To właśnie wiosną, siedem lat temu rynek zdrowej żywności w Polsce zakwitł na nowo, za sprawą innowacyjnej marki MojeMusli. W tym roku marka świętowała swoje 7. urodziny serią wyjątkowych promocji, które trwały przez cały tydzień, angażując klientów do wspólnej zabawy i do wprowadzenia zdrowych produktów do swojej diety.

Między 24 a 30 kwietnia 2017 roku marka codziennie publikowała na swoim fanpage’u na Facebooku oraz na stronie internetowej szereg promocji: od darmowej dostawy, poprzez dołączanie do zamówienia bezpłatnej porcji musli, aż po konkurs na najlepsze życzenia urodzinowe. Działania te nie tylko popularyzowały indywidualne kompozycje musli oraz zdrowe odżywianie wśród internautów, ale dodatkowo były podziękowaniem dla klientów za ich zaangażowanie i aktywność przez te siedem minionych lat.

Przepis na musli, przepis na sukces

Marka MojeMusli powstała w 2010 roku, a dwa lata temu została zakupiona przez panią Izabelę Matyjaszek, która do tej pory zarządza firmą, rozwijając ją i ulepszając wprowadzone rozwiązania. Filozofia marki opiera się na dostarczaniu jak najwyższej jakości produktów wszystkim osobom, które cenią sobie zarówno smak, jak i właściwości zdrowotne posiłków. W sklepie internetowym każdy klient ma możliwość skomponowania mieszanki musli według własnych potrzeb i preferencji smakowych. MojeMusli zamyka każde zamówienie w estetycznej tubie, która po dostarczeniu do klienta, ułatwia mu dozowanie produktu i jego przechowywanie.

To opcja dla osób, które nie lubią jakiegoś składnika (np. rodzynek), mają uczulenie lub nietolerancję np. glutenu. Do wyboru jest już ponad 70 różnych składników, a liczba ta nadal rośnie. Dodatkowo nasi klienci mają kontrolę nad kaloriami, gdyż komponując każdą tubę znają dokładnie wartości odżywcze. – tłumaczyła Izabela Matyjaszek w wywiadzie dla portalu mambiznes.pl.

Pyszne mieszanki musli w Twojej firmie

MojeMusli.pl, prócz obsługi klientów indywidualnych, kieruje swoją ofertę również do małych i dużych przedsiębiorstw. Izabela Matyjaszek wprowadziła ten pomysł w życie ze względu na swoje osobiste doświadczenia: Sama we wcześniejszym miejscu pracy miałam w każdy poniedziałek rano poranek ze smakołykami od szefowej. Wiem, że jest to doskonały sposób budowy motywacji zespołu! Dodatkowo uważam, że era gadżetów w postaci długopisów czy smyczy już się skończyła, a taka tuba wygląda bardzo elegancko, zawartość jest ciekawa. Bycie „fit” jest modne i wiele firm za tym trendem podąża.

W MojeMusli.pl można więc zamówić produkty, które uprzyjemnią pracownikom wspólne śniadania i dadzą im energię na cały dzień. Marka, wedle życzenia klientów, może spersonalizować nie tylko samo musli, ale również tuby, w których produkt się znajduje (np. umieścić na nich logo firmy czy imię pracownika). Tuby z pysznym musli mogą stanowić również idealny prezent dla pracowników z okazji urodzin, imienin, świąt lub sukcesu całego zespołu.